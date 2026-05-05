Dukung UMKM, BPDP Terlibat di Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2026

jpnn.com, BANDUNG - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ikut berpartisipasi dalam event Indonesia Tourism & Trade Investment Expo (ITTIE) 2026 di Cihampelas Walk Bandung pada 30 April hingga 3 Mei 2026.

ITTIE yang memasuki penyelenggaraan ke-17 merupakan sebuah pameran nasional yang mengusung peluang investasi, dan ekonomi kreatif perdagangan, perindustrian, perikanan, dan UMKM, dengan tema penguatan ekonomi daerah melalui promosi produk unggulan, investasi, dan ekonomi kreatif Indonesia yang berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari berbagai instansi, di antaranya Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Ketua Dekranasda, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Dinas Pariwisata Kota Makassar, dan Perdagangan Kota Batu, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, bersama perwakilan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Adapun Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2026 dihadiri oleh sekitar 2.000 pengunjung Cihampelas Walk yang datang dari berbagai daerah maupun profesi.

Kegiatan itu memberikan peluang yang besar dalam meningkatkan eksposur dan interaksi pengunjung terhadap kegiatan maupun aktivitas edukasi yang dilakukan di booth BPDP maupun panggung utama event tersebut.

Partisipasi BPDP dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan awareness serta memperkuat promosi sektor perkebunan, sekaligus mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai komoditas perkebunan kelapa sawit, kelapa dan kakao.

Tujuannya yakni meningkatkan pemahaman dan meluruskan berbagai persepsi negatif yang masih berkembang di masyarakat, baik dalam aspek promosi, edukasi, maupun penguatan nilai tambah guna mendukung keberlanjutan sektor perkebunan, yang sejalan dengan semangat #UMKMPerkebunanNaikKelas.

Keterlibatan menegaskan komitmen BPDP dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis komoditas perkebunan di Indonesia, baik dalam proses pembuatan produk UMKM, investasi, promosi, maupun meningkatkan peluang kerjasama lintas daerah yang dapat dilakukan dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM perkebunan.