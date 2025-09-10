Dukung Visi Indonesia Emas 2045, Edena Targetkan Investasi Asing 10 Miliar Dolar AS

jpnn.com, JAKARTA - PT Edena Capital Nusantara mengumumkan rencana untuk mencatatkan Token Edena di bursa kripto Indodax.

Sebagai anak perusahaan dari Edena Group yang bergerak di bidang teknologi finansial, perusahaan ini juga mengungkapkan komitmen untuk mendatangkan investasi asing yang signifikan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Perusahaan tersebut menargetkan untuk menarik investasi asing senilai 10 miliar dolar AS pada 2026, yang direncanakanakan meningkat menjadi 50 miliar dolar AS pada 2027.

Rencana ini, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan investasi asing langsung sebesar 150 miliar dolar AS setiap tahun.

Visi Indonesia Emas 2045 bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi senilai 7 triliun dolar AS.

Menurut laporan Boston Consulting Group, Indonesia hanya menyumbang kurang dari 1% dari pasar tokenisasi global, yang diproyeksikan mencapai 16 triliun dolar AS pada 2030, saat ini.

Presiden Direktur PT Edena Capital Nusantara, Wook Lee menyampaikan saat ini sedang terjadi transformasi dalam sektor keuangan global.

Wook Lee pun mencontohkan BlackRock yang mengalihkan 10 triliun dolar AS ke dalam aset tokenisasi.