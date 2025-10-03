Dukungan Amar Bank Warnai Penayangan Film Rangga & Cinta di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru karya Miles Films, Rangga & Cinta telah tayang di bioskop pada 2 Oktober 2025. Kehadiran film ini mendapat dukungan dari PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank) melalui produk digitalnya, Tunaiku.

Dukungan tersebut merupakan langkah nyata Amar Bank untuk memperkuat keterlibatannya dalam sektor kreatif, yang juga menjadi bagian penting dari ekosistem UMKM di Indonesia.

Sebelumnya, bank digital ini juga tercatat sebagai mitra utama penyelenggaraan JAFF Market 2025.

Vishal Tulsian, Presiden Direktur Amar Bank, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung industri kreatif sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi.

“UMKM adalah denyut nadi perekonomian Indonesia, dan industri kreatif menghidupkan denyut itu melalui budaya dan cerita. Dukungan ini menjadi sinergi antara layanan keuangan digital dan sektor kreatif,” ujarnya.

Rangga & Cinta diproduksi oleh Miles Films, rumah produksi ternama yang telah melahirkan sejumlah film ikonik di Tanah Air.

Dengan kisah yang emosional dan penuh nostalgia, film garapan Mira Lesmana ini diprediksi mampu menjangkau audiens lintas generasi, dari kalangan muda hingga penonton yang tumbuh bersama film-film Miles sebelumnya.

Mira Lesmana, produser sekaligus pemilik Miles Films, menyambut baik dukungan dari sektor perbankan digital terhadap karya film Indonesia.