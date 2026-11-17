jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Wapres RI yang memiliki kedekatan emosional dengan Presiden RI bakal memudahkan komunikasi dengan kepala negara.

"Jika wapres itu tokoh dengan chemistry yang baik dengan presiden, maka akan memudahkan komunukasi dan terbukanya banyak jalur menuju presiden," katanya.

Dedi mengatakan dinamika politik saat ini membuat Wapres RI ke depan sosok yang fleksibel dan mampu menjadi penghubung Presiden Prabowo ke berbagai pihak.

"Wapres terpilih perlu tokoh penghubung, yang tidak protektif, tetapi tokoh yang fleksibel dan mampu mengakomodasi elite politik, agar sisi kondusif terjaga," ujarnya.

Dedi melihat kebutuhan terhadap fleksibilitas dan mampu menjadi penghubung membuat sosok Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad paling siap menjabat Wapres RI sepeninggal Gibran Rakabuming Raka.

"Dasco memang yang terkesan paling siap," ujarnya.

Dia menuturkan dukungan beberapa partai ke Dasco sebagai Wapres RI menjadi wajar, karena Ketua Harian Gerindra itu punya jejaring politik kuat.

"Dalam arti bahwa Dasco memiliki jejaring politik yang kuat, kedekatan dengan parpol juga menjadi bahan pertimbangan," katanya.