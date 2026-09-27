Dukungan La Grande Indonesia Untuk Skuad Garuda Pecahkan Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - La Grande Indonesia kembali menghadirkan kreativitas dalam mendukung skuad Garuda. Mereka berhasil menyatukan ribuan suporter bersatu dalam aksi “Dukungan Adem” pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 saat timnas Indonesia melawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9).

Salah satu aksi yang mencuri perhatian adalah pembentukan human mural raksasa bertuliskan “BELIEVE”. Sebanyak 2.625 suporter mengenakan jas hujan merah dan putih untuk membentuk tulisan tersebut di dalam stadion.

Aksi kolaboratif itu sekaligus berhasil memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Pesan “BELIEVE” menjadi simbol kepercayaan dan dukungan positif suporter terhadap perjuangan Timnas Indonesia.

Pemilihan jas hujan merah dan putih bukan tanpa makna. Elemen tersebut menggambarkan dukungan yang tidak akan surut dalam kondisi apa pun.

Tulisan “BELIEVE” juga merepresentasikan kepercayaan suporter terhadap perjalanan panjang Timnas Indonesia. Dukungan tersebut tidak hanya diberikan ketika tim meraih kemenangan, tetapi juga selama menjalani proses untuk berkembang.

Dukungan luar biasa ini berbuah positif. Timnas Indonesia memulai FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura.

La Grande Indonesia melakukan aksi "BELIEVE" tersebut bersama Aqua.

“Bagi Aqua, dukungan kepada Timnas seharusnya menjadi energi yang menyatukan dan menjaga suasana tetap positif. Melalui semangat ‘dukungan adem’, kami mengajak para suporter untuk hadir dengan rasa yakin, sportivitas, dan saling menghargai,” ujar Marketing Director Aqua, Adisti Nirmala.