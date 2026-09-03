Dukungan Pemerintah Memicu Sukarelawan Karhutla di Sumsel Terus Bertambah

jpnn.com, PALEMBANG - Upaya melawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan terus diperkuat. Jumlah personel yang terlibat dalam satuan tugas (satgas) bertambah.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, menerangkan keterlibatan sukarelawan menjadi tambahan kekuatan dalam menghadapi karhutla di Sumsel.

"Sukarelawan terus bertambah. Mereka berasal dari berbagai unsur dan ikut membantu penanganan karhutla di lapangan," terang Deru, Kamis (3/9/2026).

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Pemerintah juga memberikan uang semangat sebesar Rp 150 ribu kepada setiap sukarelawan yang mendaftarkak diri.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang bersedia terlibat secara sukarela.

Deru menegaskan bahwa uang tersebut bukan bayaran atas kerja relawan.

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Menurutnya, pemerintah hanya ingin memberikan apresiasi dan menyemangati masyarakat yang ikut membantu menangani karhutla.

"Rp 150 ribu itu bukan uang lelah. Ini uang semangat untuk masyarakat yang dengan sukarela membantu penanganan karhutla," tegas Deru.