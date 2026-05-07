Dukungan Puluhan Ribu Bobotoh Jelang Persib Lawan Persija Bikin Pemain Asing Takjub

Ribuan suporter Bobotoh menyalakan flare memenuhi tribune penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dalam aksi dukungan terhadap tim seusai sesi latihan, Kamis (7/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Puluhan ribu suporter Persib, Bobotoh, pada Kamis (7/5) pagi, memenuhi tribune penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kedatangan Bobotoh itu penuh misi, yakni memberi dukungan kepada para pemain Persib menjelang duel big match melawan Persija Jakarta.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Bobotoh tak bisa memberi dukungan secara langsung.

Mereka terhalang regulasi I.League yang masih melarang suporter untuk away.

Tak patah arang, Bobotoh yang bergabung dalam beberapa komunitas suporter itu memilih datang ke stadion seusai tim menyelesaikan sesi latihan.

(Pemain asing Persib tampak antusias menyaksikan aksi dukungan Bobotoh kepada tim seusai sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (7/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com)

Skuad Persib akan terbang ke Samarinda pada Jumat (8/5) pagi. Perjalanan udara selama 2,5 jam, bakal mengantarkan Marc Klok cum suis pada pertandingan sarat gengsi itu.

Para penggawa asing Persib Bandung terpukau dengan dukungan dari Bobotoh kepada tim menjelang laga panas melawan Persija di Stadion Segiri, Samarinda.

