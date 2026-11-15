Dukungan untuk Dasco Gantikan Gibran Bertambah, PB SEMMI Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Dukungan agar Sufmi Dasco Ahmad menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto kembali muncul. Kali ini, dukungan datang dari PB SEMMI.

Ketua Umum PB SEMMI Achmad Donny menilai Dasco memiliki kapasitas dan pengalaman politik yang mumpuni untuk menjadi pendamping Prabowo.

Menurut Donny, Dasco bukan hanya memiliki pengalaman di dunia politik, tetapi juga mampu membangun kedekatan dengan berbagai elemen masyarakat.

Dia menyoroti kehadiran Dasco dalam sejumlah persoalan yang melibatkan mahasiswa, buruh, hingga masyarakat adat.

"Beliau hadir di tengah demonstrasi mahasiswa, hadir manakala buruh protes upah murah, dan hadir di tengah masyarakat adat. Beliau membawa solusi tanpa konfrontasi," kata Donny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11).

Donny menilai kemampuan tersebut menjadi keunggulan Dasco dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah.

Dia menyebut Dasco memiliki gaya komunikasi yang terbuka sehingga bisa diterima berbagai kalangan.

"Komunikasi Bang Dasco dengan masyarakat cair, terbuka, blak-blakan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Begitu juga dengan elite politisi, cair," ujarnya.