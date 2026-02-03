Dukung Pelaku Usaha Lokal, SCash Bermitra Dengan KBI

jpnn.com, JAKARTA - SCash, perusahaan teknologi berbasis di Singapura yang berfokus pada pengembangan ekosistem New Retail dan SuperApp, menjalin kemitraan kolaboratif dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Kerja sama ini untuk mendukung revitalisasi usaha berbasis komoditas yang berkelanjutan, transparan, dan efisien di seluruh Indonesia, khususnya yang dikelola oleh koperasi dan pelaku usaha desa.

Kemitraan ini memperkuat ekosistem komoditas nasional dengan menggabungkan kapabilitas teknologi dan pengembangan ekosistem milik SCash dengan peran KBI sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab atas kliring, penjaminan, penyelesaian transaksi, serta tata kelola dalam sistem perdagangan komoditas Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berupaya mendukung usaha kecil dan menengah, koperasi, serta wirausaha berbasis desa agar bisa berpartisipasi secara lebih aman dan efektif dalam pasar komoditas yang terstruktur, khususnya di sektor pertanian dan ekonomi berbasis komunitas.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencakup hampir 99 persen dari seluruh unit usaha di Indonesia dan melibatkan jutaan pelaku usaha komoditas, serta usaha desa yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital, sistem tata kelola, dan pasar terstruktur.

Melalui kolaborasi ini, SCash memposisikan diri sebagai mitra ekosistem jangka panjang dengan menyediakan solusi teknologi yang bertujuan menghidupkan kembali dan memperkuat usaha komoditas agar dapat beroperasi secara lebih berkelanjutan, efisien, dan transparan.

Kolaborasi ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam memperkuat perekonomian desa dan tata kelola komoditas.

Dalam konteks tersebut, kemitraan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pelaku usaha desa.