Duma Panggabean Laporkan Dugaan Penggelapan Warisan ke Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Enam tahun memperjuangkan hak warisan, Duma Antaran Natiar Panggabean akhirnya melaporkan dugaan penggelapan dan keterangan palsu dalam akta autentik ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Juniver Girsang pada Senin (2/11).

Perkara itu berkaitan dengan penguasaan 17 sertifikat tanah dan bangunan peninggalan orang tua kliennya.

Juniver mengatakan laporan tersebut ditujukan kepada pihak yang diduga menguasai sertifikat tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya.

"Laporan ini berkaitan dengan dugaan penggelapan dan/atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 juncto Pasal 394 KUHP," kata Juniver di Jakarta, Senin (2/11).

Menurut dia, orang tua kliennya meninggalkan empat orang anak yang masing-masing memiliki hak atas seperempat bagian harta warisan.

Persoalan pembagian warisan itu sebelumnya telah bergulir melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Putusan PK Nomor 554 PK/Pdt/2024 tertanggal 1 Juli 2024 telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut pada pokoknya menetapkan setiap anak pewaris berhak memperoleh seperempat bagian dari seluruh harta peninggalan.