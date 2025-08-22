Dunia Hari Ini: 120 Dakwaan untuk Dokter Mesum Australia

Anda sedang membaca rangkuman Dunia Hari Ini, edisi Jumat, 22 Agustus 2025.

Mari memulai dengan berita terkini dari Australia

Ratusan dakwaan untuk dokter

Seorang dokter muda Australia yang dituduh diam-diam mengambil foto-foto rekan kerjanya telah didakwa dengan 127 pelanggaran tambahan.

Ryan Cho, 27 tahun, yang bekerja di Rumah Sakit Austin di Melbourne, bulan lalu didakwa dengan penguntitan setelah rekan kerjanya menemukan kamera yang diduga merekam mereka di toilet karyawan.

Ia didakwa dengan lima pelanggaran lagi beberapa minggu kemudian, setelah penyelidikan diperluas oleh detektif ke lebih banyak rumah sakit.

Polisi menambahkan 127 dakwaan terkait dengan pelanggaran di Rumah Sakit Austin, Rumah Sakit Royal Melbourne, dan Pusat Kanker Peter MacCallum.

Pihaknya mengatakan dakwaan tersebut terkait dengan penguntitan, pembuatan foto intim, dan pemasangan alat pengintai optik.

Bom truk menargetkan pangkalan militer

Lima orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam sebuah bom truk yang menargetkan sebuah pangkalan militer di kota Cali, Kolombia.