Dunia Hari Ini: Amerika Serikat dan India Mencapai Kesepakatan Tarif

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Selasa, 3 Februari 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Amerika Serikat dan India.

India dan AS capai kesepakatan tarif

Donald Trump mengatakan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan India.

Dalam unggahan media sosial, presiden AS mengatakan ia dan Perdana Menteri India Narendra Modi mencapai kesepakatan yang akan mengurangi tarif timbal balik AS atas impor India dari 25 persen menjadi 18 persen.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengunggah di X bahwa ia "senang" dengan pengurangan tarif tersebut dan berterima kasih kepada presiden AS "atas nama 1,4 miliar rakyat India atas pengumuman yang luar biasa ini."

Trump mengatakan India juga telah setuju untuk berhenti membeli minyak Rusia dan sebagai gantinya meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat, dan berpotensi dari Venezuela.

Korban tewas di Pakistan terus naik

Pasukan keamanan Pakistan menewaskan total 145 militan dalam pertempuran selama 40 jam.

Ini merupakan bagian dari serangkaian serangan senjata dan bom terkoordinasi di seluruh Balochistan yang menewaskan hampir 50 orang kemarin.