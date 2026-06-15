Dunia Hari Ini: Amerika Serikat dan Iran Sepakat untuk Mengakhiri Perang
Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.
Laporan utama dalam edisi Senin, 15 Juni 2026 kami hadirkan dari Selat Hormuz.
AS dan Iran capai kesepakatan gencat senjata
Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membuka Selat Hormuz, yang akan memberikan kelegaan perekonomian global lebih dari tiga bulan sejak pertempuran dimulai.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang telah bertindak sebagai mediator utama sepanjang konflik, mengatakan kesepakatan itu dicapai setelah pembicaraan yang panjang.
"Kedua belah pihak telah menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon," kata Sharif dalam sebuah unggahan di X.
Ia mengatakan upacara penandatanganan resmi akan berlangsung di Swiss pada hari Jumat, 19 Juni.
Presiden AS Donald Trump mengkonfirmasi kesepakatan telah tercapai, di Truth Social: "Selamat kepada semua!" Ia menambahkan, "Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!"
Pendidikan LGBTQIA+ nasional di Jepang
Jepang akan meluncurkan pendidikan LGBTQIA+ secara nasional untuk pertama kalinya di sekolah, tempat kerja, universitas, dan rumah.
Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membuka Selat Hormuz, yang akan memberikan keringanan bagi perekonomian global lebih dari tiga bulan sejak pertempuran dimulai
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Iran-Amerika Serikat Sepakat Damai, Rupiah Menguat 82 Poin Jadi Sebegini
- Tanggal Penandatanganan Kesepakatan Damai AS - Iran Sudah Ditetapkan
- Akhirnya Menyerah, Iran Berjanji Tak Tarik Tarif di Selat Hormuz
- Iran Bantah Klaim Trump, Sebut Kesepakatan Damai dengan AS Masih Dikaji
- UEA Pastikan Tidak Ada Dana Rp 53 T untuk Republik Islam Iran
- Laga Pembuka Piala Dunia 2026 Penuh Catatan Sejarah dari Tuan Rumah