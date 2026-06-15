Dunia Hari Ini: Amerika Serikat dan Iran Sepakat untuk Mengakhiri Perang

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Laporan utama dalam edisi Senin, 15 Juni 2026 kami hadirkan dari Selat Hormuz.

AS dan Iran capai kesepakatan gencat senjata

Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membuka Selat Hormuz, yang akan memberikan kelegaan perekonomian global lebih dari tiga bulan sejak pertempuran dimulai.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang telah bertindak sebagai mediator utama sepanjang konflik, mengatakan kesepakatan itu dicapai setelah pembicaraan yang panjang.

"Kedua belah pihak telah menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon," kata Sharif dalam sebuah unggahan di X.

Ia mengatakan upacara penandatanganan resmi akan berlangsung di Swiss pada hari Jumat, 19 Juni.

Presiden AS Donald Trump mengkonfirmasi kesepakatan telah tercapai, di Truth Social: "Selamat kepada semua!" Ia menambahkan, "Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!"

Pendidikan LGBTQIA+ nasional di Jepang

Jepang akan meluncurkan pendidikan LGBTQIA+ secara nasional untuk pertama kalinya di sekolah, tempat kerja, universitas, dan rumah.