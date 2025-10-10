menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Kirim 200 Tentara untuk Awasi Kesepakatan Damai Israel

Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Kirim 200 Tentara untuk Awasi Kesepakatan Damai Israel

Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Kirim 200 Tentara untuk Awasi Kesepakatan Damai Israel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Kirim 200 Tentara untuk Awasi Kesepakatan Damai Israel

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Jumat, 10 Oktober 2025.

Kami membukanya dengan perkembangan terakhir terkait kesepakatan perdamaian di Gaza

Pembebasan sandera dilakukan segera

Kabinet Israel sudah menyetujui kerangka kerja pembebasan para sandera, menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baca Juga:

Sementara para pemimpin Hamas menyetujui kesepakatan tersebut dalam negosiasi di Mesir, dengan mengatakan Amerika Serikat telah berjanji akan mengakhiri perang.

Pemerintah Israel mengatakan para sandera akan dibebaskan pada hari Senin, dengan tahanan Palestina dipulangkan ke Gaza dan Tepi Barat sebagai bagian dari kesepakatan.

Amerika Serikat juga mengirimkan satuan tugas, terdiri dari 200 tentara, termasuk dari Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab, untuk mengawasi tahap awal rencana gencatan senjata.

Baca Juga:

Pemerintah Israel mengatakan gencatan senjata akan berlaku 24 jam setelah persetujuan kabinet, di mana militer Israel akan menarik sebagian pasukan di Gaza.

Tidak ada visa bagi belasan atlet Israel

Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada semua atlet Israel yang akan berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kabinet Israel sudah menyetujui kerangka kerja untuk pembebasan para tawanan

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI