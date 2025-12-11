Dunia Hari Ini: AS Akan Wajibkan Turis Australia Untuk Berikan Riwayat Medsos Mereka

Anda sedang membaca rangkluman Dunia Hari Ini edisi Kamis, 11 Desember 2025.

Berita utama kami hadirkan dari Maroko.

Aturan media sosial bagi turis yang hendak ke AS

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana untuk memerintahkan turis asing yang bebas visa, termasuk warga Australia, untuk memberikan jejak media sosial mereka selama lima tahun terakhir sebelum memasuki negara tersebut.

Usulan yang diuraikan dalam pemberitahuan yang diterbitkan pada hari Selasa di Federal Register ini akan berlaku untuk pengunjung 42 negara, termasuk Selandia Baru, Inggris, Prancis, dan Jepang, yang tidak memerlukan visa untuk masuk Amerika.

Persyaratan ini menjadi salah satu syarat aplikasi visa turis sejak tahun 2019, namun, penduduk negara bebas visa dapat mengajukan permohonan pengecualian yang dikenal sebagai Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan (ESTA), di mana penyediaan riwayat media sosial bersifat pilihan.

Berdasarkan aturan baru yang diusulkan, penyertaan data media sosial selama lima tahun juga akan menjadi bagian wajib dari aplikasi ESTA.

Para pemohon juga harus menyerahkan data lainnya, lainnya termasuk nomor telepon dari lima tahun terakhir, alamat email dari dekade terakhir, detail pribadi anggota keluarga, dan informasi biometrik.

Puluhan meninggal akibat runtuhnya bangunan di Maroko

Sedikitnya 22 orang tewas dan 16 luka-luka akibat runtuhnya dua bangunan di kota Fez, Maroko, demikian dikonfirmasi oleh kantor berita milik pemerintah setempat.