Dunia Hari Ini: Australia Akan Akui Kedaulatan Negara Palestina
Dunia Hari Ini kembali dengan laporan kejadian dunia selama 24 jam terakhir.
Perkembangan tentang Palestina dari Australia menjadi pembuka edisi Senin, 11 Agustus 2025.
Australia akan akui negara Palestina
Australia akan mengajukan permohonan untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan depan, dengan syarat Hamas tidak memainkan peran apa pun dalam pemerintahannya di masa mendatang.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan Australia akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mewujudkan pengakuan tersebut.
"Australia akan mengakui negara Palestina. Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri, berdasarkan komitmen yang telah diterima Australia dari Otoritas Palestina," kata Albanese.
"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza."
Otoritas Palestina telah berjanji kepada Australia bahwa mereka akan mengakui hak Israel untuk hidup, melakukan demiliterisasi, dan menyelenggarakan pemilihan umum, di antara komitmen-komitmen lainnya.
Israel tewaskan jurnalis Al Jazeera melalui serangan udara
Al Jazeera mengatakan bahwa jurnalisnya, Anas al-Sharif dan Mohammed Qreiqeh, tewas bersama juru kamera Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, dan Moamen Aliwa ketika Israel mengebom tenda jurnalis di Kota Gaza, dekat Rumah Sakit Al-Shifa.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan Australia, bersama Kanada, Inggris, dan Prancis, akan mengakui kedaulatan negara Palestina di sidang umum PBB pada September mendatang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Para Influencer Luncurkan Petisi Bersatu untuk Mengakhiri Genosida di Palestina
- Prabowo Apresiasi Sikap Peru Dukung Kemerdekaan Palestina
- Nama Bocah Pacu Jalur Dicatut Penipu di Medsos, Begini Ceritanya
- 4 Syarat yang Perlu Dipenuhi agar Indonesia Bisa Evakuasi Warga Palestina
- Indonesia Kutuk Keputusan Sepihak Israel Ambil Alih Gaza
- Soal Evakuasi Warga Palestina, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Waspadai Jebakan Israel