Dunia Hari Ini: Australia Akan Akui Kedaulatan Negara Palestina

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan kejadian dunia selama 24 jam terakhir.

Perkembangan tentang Palestina dari Australia menjadi pembuka edisi Senin, 11 Agustus 2025.

Australia akan akui negara Palestina

Australia akan mengajukan permohonan untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan depan, dengan syarat Hamas tidak memainkan peran apa pun dalam pemerintahannya di masa mendatang.

Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan Australia akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mewujudkan pengakuan tersebut.

"Australia akan mengakui negara Palestina. Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri, berdasarkan komitmen yang telah diterima Australia dari Otoritas Palestina," kata Albanese.

"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza."

Otoritas Palestina telah berjanji kepada Australia bahwa mereka akan mengakui hak Israel untuk hidup, melakukan demiliterisasi, dan menyelenggarakan pemilihan umum, di antara komitmen-komitmen lainnya.

Israel tewaskan jurnalis Al Jazeera melalui serangan udara

Al Jazeera mengatakan bahwa jurnalisnya, Anas al-Sharif dan Mohammed Qreiqeh, tewas bersama juru kamera Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, dan Moamen Aliwa ketika Israel mengebom tenda jurnalis di Kota Gaza, dekat Rumah Sakit Al-Shifa.