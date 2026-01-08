Dunia Hari Ini: Australia Bersiap Hadapi 'Kebakaran Hutan yang Mengerikan'

Berikut sejumlah informasi pilihan dari sejumlah negara yang berlangsung selama 24 terakhir yang telah kami rangkum untuk Anda.

Kebakaran hutan diperkirakan terjadi besok

Gelombang panas yang melanda benua Australia sudah memasuki hari kedua, dengan suhu tinggi diperkirakan akan kembali terjadi di Victoria, Australia Selatan, dan New South Wales.

Pihak berwenang pemadam kebakaran tetap siaga tinggi karena dikhawatirkan banyak rumah-rumah yang hancur akibat kebakaran yang tak terkendali di Victoria tengah.

Kepala Petugas CFA, Jason Heffernan, memberikan informasi terbaru tentang cuaca yang diperkirakan akan terjadi di Victoria besok.

"Suhu akan berada di kisaran 40 derajat Celcius, terutama di bagian utara negara bagian," kata Jason, yang juga memperingatkan angin akan menyebabkan kebakaran hutan yang "sangat mengerikan".

Kepala Pemadam Kebakaran FFMVic Chris Hardman mengatakan warga tidak aman untuk berada di daerah semak belukar dengan hutan dan rumput yang akan mudah terbakar, dan sangat kecil kemungkinan petugas pemadam kebakaran dapat mengendalikan api.

AS menghadang lebih banyak kapal tanker

Militer Amerika Serikat sudah menyita kapal tanker minyak berbendera Rusia di Samudra Atlantik Utara, yang mencoba menghindari blokade AS selama berminggu-minggu.