Dunia Hari Ini: Australia Mendesak Israel Batalkan Rencana Mengambil Alih Kota Gaza

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi utama pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 terakhir.

Berita pertama edisi Jumat, 8 Agustus 2025, kita awali dengan perkembangan perang di Gaza.

Israel memutuskan untuk ambil alih Gaza

Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana pengambilalihan Kota Gaza oleh militer di kota Gaza, yang sudah disampaikan awal pekan lalu oleh PM Benyamin Netanyahu.

Mereka juga menjelaskan lima langkah untuk mengakhiri serangan ke Gaza, seperti pelucutan senjata Hamas hingga memiliki pemerintahan sipil alternatif di kawasan Gaza yang bukan dikuasai Hamas atau Otoritas Palestina.

Hamas menyebut pengambilalihan kendali ini sebagai "kudeta terang-terangan" terhadap proses negosiasi, sementara ratusan warga memblokade jalan-jalan di Yerusalem, menuntut diakhirinya perang dan pengembalian para sandera.

Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mendesak Israel untuk tidak memilih mengambil alih kota Gaza sebagai jalan keluar perdamaian di Timur Tengah.

"Australia meminta Israel untuk tidak menempuh jalan ini, yang hanya akan memperburuk bencana kemanusiaan di Gaza," ujar Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan, hari Jumat ini.

Indonesia siapkan pusat pengobatan untuk korban Gaza di Pulau Galang

Fasilitas kesehatan di Pulau Galang yang berada di Kepulauan Riau ditargetkan bisa menampung 2.000 korban perang Gaza yang terluka, tetapi sama sekali bukan tempat permanen untuk mengevakuasi warga Gaza.