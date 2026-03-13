menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Beberapa Restoran di India Ganti Menu Makanan Akibat Krisis Gas

Dunia Hari Ini: Beberapa Restoran di India Ganti Menu Makanan Akibat Krisis Gas

Dunia Hari Ini: Beberapa Restoran di India Ganti Menu Makanan Akibat Krisis Gas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dapur-dapur di India kesulitan menyajikan makanan dan minuman dalam menu mereka karena krisis gas. (Reuters: Priyanshu Singh)

Anda sedang membaca rangkuman sejumlah laporan pilihan dari berbagai negara yang terjadi selama 24 terakhir.

Laporan utama pembuka edisi Jumat, 13 Maret 2026 datang dari India.

Dampak krisis gas pada restoran di India

Di beberapa restoran India, makanan dan minuman panas, bahkan teh, telah menghilang dari menu dan digantikan oleh makanan cepat saji dan air lemon karena terbatasnya gas masak.

Baca Juga:

Juru masak harus memasak menu yang lebih sederhana dan menggunakan lebih sedikit bahan bakar agar persediaan gas cair (LPG) mereka bertahan lebih lama.

Krisis pasokan ini terjadi akibat terhentinya lalu lintas pengiriman melalui Selat Hormuz akibat perang Iran, yang meningkatkan biaya energi dan transportasi, serta menghambat produksi dari produsen minyak dan gas dari Timur Tengah.

India, importir LPG terbesar kedua di dunia, telah memerintahkan kilang minyak menggenjot produksi, namun kantin dan asrama mengatakan pasokan tetap terbatas, sehingga memaksa perubahan menu.

Baca Juga:

"Persediaan gas di hostel kami tinggal sekitar 4-5 hari lagi, dan dengan masak makanan hemat energi, mungkin dapat memperpanjang masa pakai tabung gas dua hari lagi," kata Arunkumar DT, presiden Asosiasi Kesejahteraan Pemilik Hostel Bengaluru.

Netanyahu ancam pemimpin Iran

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengadakan konferensi pers pertamanya sejak perang dimulai.

Di dapur-dapur India, makanan dan minuman panas, bahkan teh, menghilang dari menu dan digantikan oleh makanan cepat saji dan air lemon karena terbatasnya gas untuk memasak

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI