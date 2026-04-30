Dunia Hari Ini: Bocah Perempuan yang Hilang Ditemukan Jasadnya di Alice Springs

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, laporan sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara selama 24 jam terakhir yang telah kami rangkum.

Berita dari Australia membuka edisi hari ini, Kamis, 30 April 2026.

Bocah perempuan yang hilang ditemukan jasadnya di Alice Springs

Kepolisian Northern Territory mengatakan mereka telah menemukan jasad yang diyakini sebagai jenazah seorang bocah perempuan berusia lima tahun yang hilang dari Alice Springs.

Anak perempuan itu, yang keluarganya meminta untuk disebut sebagai Kumanjayi Little Baby, hilang pada Sabtu (25/04) malam dari sebuah rumah di permukiman penduduk asli Aborigin Old Timers/Ilyperenye di pinggiran kota regional tersebut.

Siang ini, Komisaris Polisi Northern Territory Martin Dole menyampaikan "kabar tragis" tersebut dalam konferensi pers, menyebutnya sebagai "perkembangan yang sangat menyedihkan."

"Tepat sebelum tengah hari ini, anggota kepolisian dari tim pencarian menemukan jenazah seorang gadis muda Aborigin yang kami yakini sebagai Sharon Granites yang berusia lima tahun," katanya.

"Keluarga Sharon telah diberitahu secara resmi dan kami turut berduka cita atas kehilangan mereka di saat yang menyedihkan ini."

Tersangka penembak Donald Trump ber-selfie di hotel dengan "bersenjata lengkap"

Pria yang dituduh mencoba membunuh Presiden AS Donald Trump mempersenjatai diri dengan senjata dan mengambil foto selfie di kamar hotelnya sebelum serangan, menurut dokumen pengadilan.