Dunia Hari Ini: Bupati Pati Sudewo Didemo dan Terancam Dimakzulkan

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan terbaru dari beberapa belahan dunia selama 24 jam terakhir.

Edisi Kamis, 14 Agustus 2025 kami awali dari Indonesia.

Ribuan warga Pati protes pajak hampir dinaikkan 250 persen

Unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dihadiri ribuan warga kemarin berujung ricuh dan dengan tembakan gas air mata.

Bupati Pati Sudewo terancam lengser, setelah salah satu tuntutan unjuk rasa adalah meminta dirinya mundur dari jabatan.

Unjuk rasa dilakukan warga setelah ada rencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 250 persen, meski akhirnya dibatalkan.

Sejumlah laporan media di Indonesia menyebutkan DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Sudewo, yang baru lima bulan menjabat.

Dugaan pelecehan seksual Al Fayed

Kepolisian Inggris mengatakan setidaknya 146 orang diperlakukan sebagai korban kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh Mohamed Al Fayed, bos dari toko mewah Harrods,

Dalam pernyataan kepada ABC, Kepolisian Metropolitan di London mengatakan pihaknya terus meminta lebih banyak orang untuk memberikan informasi untuk membantu penyelidikan, yang dihentikan November tahun lalu.