Dunia Hari Ini: Cristiano Ronaldo Akan 'Segera' Pensiun Dari Dunia Sepak Bola
Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 13 November 2025.
Laporan pertama kami hadirkan dari Portugal.
Cristiano Ronaldo 'segera' pensiun dari dunia sepak bola
Cristiano Ronaldo mengatakan ia berharap Piala Dunia tahun depan, yang akan menjadi rekor keenam bagi sang bintang tersebut, akan menjadi yang terakhir baginya.
"Tentu saja, ya, karena saya akan berusia 41 tahun," kata Ronaldo kepada CNN.
Ronaldo mengklarifikasi ketika ia mengatakan akan pensiun dari sepak bola "segera", itu seharusnya berarti "mungkin satu, dua tahun."
"Saya menikmati momen ini. Tapi ketika saya bilang segera, itu benar-benar segera, karena saya memberikan segalanya untuk sepak bola. [Saya sudah] berkecimpung di dunia ini selama 25 tahun terakhir, saya telah melakukan segalanya."
Ronaldo dan rival beratnya, Lionel Messi, akan meraih rekor Piala Dunia keenam mereka. Ini akan memecahkan rekor legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang bermain di setiap Piala Dunia dari tahun 1982 hingga 1998.
Konflik perbatasan Kamboja dan Thailand
Kamboja dan Thailand saling tuduh atas bertambahnya kekerasan di sepanjang perbatasan, dengan satu warga sipil ditembak mati.
Cristiano Ronaldo mengatakan ia memperkirakan Piala Dunia tahun depan, yang akan menjadi rekor keenam bagi sang bintang, akan menjadi yang terakhir baginya
