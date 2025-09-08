Dunia Hari Ini: Dari Palestina Hingga Jakarta, Foto-foto Keindahan Gerhana Bulan Total
Edisi Senin, 8 September 2025 kami awali dengan gerhana bulan total berwarna kemerahan.
'Blood moon' di Australia
Banyak orang seluruh dunia terpukau oleh pemandangan 'blood moon' atau gerhana bulan total kemerahan.
Warga di Australia bisa melihat di sejumlah negara bagian, sementara 'blood moon' terlihat lebih jelas di kawasan Asia dan hanya di beberapa negara di Eropa.
Fenomena alam ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada di garis lurus, sementara warna kemerahan disebabkan sinar matahari di luar bayangan gerhana yang dipantulkan ke permukaan bulan.
Warga di Kota Gaza kembali diminta mengungsi
Ratusan ribu warga Palestina diperintahkan untuk segera meninggalkan Kota Gaza, karena militer Israel dilaporkan akan mengambil alih dan menduduki wilayah tersebut.
Namun, banyak warga yang menolak untuk pindah dengan alasan kelelahan akibat sudah beberapa kali mengungsi dalam beberapa bulan terakhir dan khawatir dengan keamanan "zona kemanusiaan"
Banyak warga Palestina mendirikan tenda-tenda di garis pantai dan merasa khawatir kalau mereka akan dipindahkan.
Warga di seluruh dunia terpukau melihat “blood moon” alias gerhana bulan total kemerahan, yang juga terlihat jelas dari Indonesia dan Australia
