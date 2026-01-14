Dunia Hari Ini: Donald Trump Menyebut 'Bantuan Sedang Dalam Perjalanan' kepada Warga Iran

Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini dari sejumlah negara selama 24 jam terakhir.

Pembuka edisi Rabu, 14 Januari 2026 kami hadirkan dari Iran dan Amerika Serikat.

Desakan Trump terhadap Iran

Donald Trump mendesak warga Iran untuk terus berdemonstrasi, dengan mengatakan bahwa "bantuan sedang dalam perjalanan" di tengah protes yang semakin mematikan di seluruh Iran.

Trump menggunakan platform media sosialnya, Truth Social, untuk mendorong mereka yang berada di jalanan Iran yang berdemonstrasi menentang pemerintah Islam yang berkuasa di negara itu.

"Para Patriot Iran, TERUS BERDEMONSTRASI — KUASAI LEMBAGA-LEMBAGA ANDA!!! Catat nama-nama para pembunuh dan pelaku kekerasan. Mereka akan membayar mahal," tulisnya.

"Saya telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai pembunuhan tanpa akal sehat terhadap para demonstran BERHENTI. BANTUAN SEDANG DALAM PERJALANAN."

Baca Juga: Polisi Menangkap Tersangka yang Diyakini Sebagai Perampokan Terencana Pertama di Vanuatu

Seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters sekitar 2.000 orang telah tewas sejauh ini, angka yang jauh lebih tinggi daripada perhitungan sebelumnya sekitar 600 orang, sementara para aktivis mengatakan jumlah orang yang tewas lebih dari 2.500 orang.

Tuntutan hukuman mati mantan presiden Korea Selatan

Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati bagi mantan presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan setelah pemberlakuan darurat militer singkat pada tahun 2024.