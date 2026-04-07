Dunia Hari Ini: Donald Trump Sebut Iran Bisa Dihancurkan dalam Satu Malam
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita dari sejumlah negara yang terjadi sepanjang 24 terakhir.
Informasi terkini dari perang menjadi pembuka edisi hari ini, Selasa, 7 April 2026.
Iran bisa 'dihancurkan dalam satu malam'
Presiden AS Donald Trump mengatakan "seluruh pelosok negara" Iran akan "dihancurkan" jika tidak ada kesepakatan yang dicapai pada hari Rabu besok (08/04), sambil mengancam untuk menargetkan infrastruktur sipil. Ia juga menolak menyebutnya sebagai kejahatan perang.
Dalam konferensi di Gedung Putih, Trump mengatakan Amerika Serikat mempunyai rencana untuk mengebom setiap jembatan dan pembangkit listrik di Iran.
"Seluruh negara bisa dihancurkan dalam satu malam," kata Trump.
"Dan malam itu mungkin adalah malam besok."
Komentarnya muncul setelah Iran menolak proposal gencatan senjata selama 45 hari, yang diajukan dalam pembicaraan yang melibatkan mediator Mesir, Pakistan, dan Turki.
Trump mengatakan Iran mengajukan proposalnya sendiri, tetapi itu "tidak cukup baik".
- Iran Bikin Timur Tengah Membara, Jepang Tingkatkan Konsumsi Batu Bara
- Kurs USD Masih Bertengger di Rp 17 Ribu, Ini Faktornya...
- Donald Trump Klaim Militer AS Bisa Hancurkan Iran dalam Satu Malam
- Serangan AS-Israel Menewaskan Kepala Intelijen IRGC
- Perempuan Indonesia Ditemukan Tewas di Australia, Dikenang Sebagai Ibu yang Penyayang
- Zaman Batu