Dunia Hari Ini: Dua Perempuan di Australia Tewas Tertabrak Mobil Saat Menolong Kanguru
Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.
Edisi Jumat, 5 September 2024 akan kami awali dari Australia.
Tewas ketika menolong kanguru
Polisi mengatakan dua perempuan tewas tertabrak di jalan tol Hume, Melbourne, saat hendak menolong kanguru yang terluka, Kamis kemarin.
Salah satu korbannya adalah seorang perempuan berusia 30 tahun dari Beveridge yang meninggal dunia di tempat kejadian.
Perempuan kedua yang juga berusia 30 tahun dari Thomastown, diterbangkan ke rumah sakit tetapi meninggal dunia tak lama kemudian.
"Mereka menghentikan mobil mereka dan keluar untuk menolong kanguru, sementara kendaraan lain yang melaju ke arah yang sama tidak melihat mobil mereka," ujar Asisten Komisaris Kepolisian Jalan Raya, Glenn Weir.
"Sangat berbahaya untuk keluar dari kendaraan untuk mencoba memeriksa satwa liar yang tertabrak, dan itulah yang terjadi tadi malam."
