Dunia Hari Ini: Gelombang Serangan Drone Ukraina menewaskan Empat Orang di Rusia
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini yang merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir edisi Senin, 18 Mei 2026.
Laporan utama kami hadirkan dari perkembangan terkini dari perang Ukraina dan Rusia.
Serangan drone Ukraina terhadap Rusia
Ukraina meluncurkan serangan drone terbesar terhadap Rusia sejak perang antara keduanya dimulai.
Ukraina meluncurkan lebih dari 1.000 drone ke Rusia yang menewaskan empat orang. Salah satu dari tiga orang yang tewas di ibu kota Rusia adalah seorang pekerja India, menurut kedutaan besar India di Rusia.
Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bersumpah akan membalas dendam Rusia, yang sudah melakukan serangan drone dan rudal terberatnya ke ibu kota Ukraina, Kyiv, selama dua hari.
Sebanyak 24 orang, termasuk tiga anak-anak, tewas dalam serangan rudal Rusia ke sebuah gedung apartemen di Kyiv.
Darurat wabah Ebola
Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
WHO mengatakan wabah yang disebabkan oleh virus Bundibugyo tidak memenuhi kriteria keadaan darurat pandemi, tetapi ada risiko tinggi penyakit tersebut dapat menyebar lebih jauh ke negara-negara yang berbatasan darat dengan DRC.
Ukraina meluncurkan serangan drone terbesar terhadap Rusia sejak perang antara keduanya dimulai
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dunia Hari Ini: Nasionalis Israel Berarak-arakan Peringati Aneksasi Yerusalem Timur
- Dunia Hari Ini: Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara
- Reaksi Pemilik dan Penyewa Rumah Asal Indonesia Soal Anggaran Australia
- Ini yang Perlu Anda Ketahui tentang Pengumuman Anggaran Australia
- Dunia Hari Ini: Jasad Pendaki Ditemukan saat Gunung Dukono Kembali Erupsi, Jalur Ditutup
- Menko Airlangga Kunjungi 3 Negara Eurasia, Dorong Kerja Sama Ekonomi yang Lebih Konkret