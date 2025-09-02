menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Gempa Afghanistan Menewaskan Setidaknya 800 Jiwa

Dunia Hari Ini: Gempa Afghanistan Menewaskan Setidaknya 800 Jiwa

Dunia Hari Ini: Gempa Afghanistan Menewaskan Setidaknya 800 Jiwa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dunia Hari Ini: Gempa Afghanistan Menewaskan Setidaknya 800 Jiwa

Anda sedang menyimak rangkuman Dunia Hari Ini edisi Selasa, 2 September 2025.

Laporan utama kami hadirkan dari Afghanistan.

Gempa menewaskan 800 orang

Gempa bumi di Afghanistan menewaskan sedikitnya 800 orang dan melukai setidaknya 2.800 warga.

Baca Juga:

Taliban, yang kini berkuasa di Aghanistan, meminta bantuan internasional menyusul gempa berkekuatan 6,0 skala Richter yang melanda dekat kota Jalalabad, hari Minggu kemarin.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan mereka membutuhkan bantuan karena banyak orang-orang yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan.

Saat ini diketahui India dan Tiongkok menjadi dua negara yang sudah menawarkan bantuan. 

Baca Juga:

Prabowo janji membahas RUU Perampasan Aset

Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, seperti dikemukakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Kepada Kompas, Presiden KSPSI Andi Gani mengatakan Prabowo mengungkapkannya dalam pertemuan dengan pimpinan parpol, tokoh agama, dan pimpinan serikat buruh kemarin.

Taliban meminta bantuan internasional menyusul gempa berkekuatan 6,0 skala Richter yang menewaskan sedikitnya 800 orang

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI