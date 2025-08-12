menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Gempa di Turki Menewaskan Setidaknya Satu Orang dan Puluhan Terluka

Dunia Hari Ini: Gempa di Turki Menewaskan Setidaknya Satu Orang dan Puluhan Terluka

Dunia Hari Ini: Gempa di Turki Menewaskan Setidaknya Satu Orang dan Puluhan Terluka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dunia Hari Ini: Gempa di Turki Menewaskan Setidaknya Satu Orang dan Puluhan Terluka

Rangkuman Dunia Hari Ini kembali kami sajikan dengan berita utama yang terjadi dari berbagai belahan dunia selama 24 jam terakhir.

Berita utama kami hadirkan dari Turki.

Gempa bumi di Turki melukai puluhan

Gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Provinsi Balikesir di barat laut Turki, menewaskan sedikitnya satu orang dan menyebabkan puluhan bangunan runtuh.

Baca Juga:

Para pejabat mengonfirmasi sedikitnya 29 orang terluka dalam gempa yang berpusat di kota Sindirgi tersebut.

Seorang perempuan lanjut usia meninggal dunia tak lama setelah berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan yang runtuh di Sindirgi, ungkap Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya kepada wartawan.

Empat orang lainnya berhasil diselamatkan dari bangunan tersebut.

Baca Juga:

Tanggapan Israel soal Australia akui negara Palestina

Duta Besar Israel untuk Australia, Amir Maimon, mengatakan pengakuan Palestina sebagai negara tidak akan mengakhiri perang di Gaza.

Duta Besar Maimon juga membantah Israel memiliki kebijakan untuk membuat warga di Gaza kelaparan, dalam sebuah interview di program televisi 7.30 dari ABC.

Gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang provinsi Balikesir di barat laut Turki, menewaskan sedikitnya satu orang

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI