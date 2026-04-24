Dunia Hari Ini: Gencatan Senjata Lebanon dan Israel Diperpanjang Tiga Minggu

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman peristiwa pilihan dari berbagai tempat di dunia selama 24 jam terakhir.

Informasi pertama datang dari Lebanon.

Trump sebut gencatan senjata Lebanon-Israel diperpanjang tiga minggu

Donald Trump mengatakan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel akan diperpanjang selama tiga minggu dan AS akan bekerja sama dengan pemerintah Lebanon untuk "melindungi diri dari Hizbullah."

Mengenai Iran, presiden AS mengatakan alasan dia memperpanjang gencatan senjata dengan Iran adalah untuk memberi negara itu "sedikit kesempatan untuk menyelesaikan beberapa kekacauan mereka."

Berbicara di Ruang Oval, Trump mengatakan para pemimpin Iran "bertengkar seperti kucing dan anjing."

Sebelumnya, Trump mengatakan telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk "menembak dan menghabisi kapal apa pun" yang memasang ranjau di Selat Hormuz, memperingatkan bahwa blokade AS terhadap pelabuhan Iran sekarang berada pada "tingkat tiga kali lipat."

Peretas curi jutaan dolar dari Kementerian Keuangan Sri Lanka

Para penjahat siber telah meretas Kementerian Keuangan Sri Lanka, mencuri jutaan dolar yang seharusnya digunakan untuk membayar utang kepada Australia.

Pemerintah Sri Lanka mengkonfirmasi telah kehilangan lebih dari A$3,7 juta ketika para penjahat meretas sistem komputer dan server email departemen tersebut.