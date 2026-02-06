menu
Dunia Hari Ini: Indonesia - Australia Tandatangani Perjanjian Keamanan
Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian keamanan hari ini (06/02). (Instagram: @albomp)

Dunia Hari Ini merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan utama kami hadirkan dari Australia.

Hasil kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia

Australia dan Indonesia telah meresmikan perjanjian keamanan, yang mewajibkan kedua negara untuk meningkatkan konsultasi keamanan dan mempertimbangkan respon bersama terhadap ancaman.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Prabowo Subianto menandatangani perjanjian tersebut di Istana Presiden, Jakarta.

Perjanjian ini digambarkan sebagai peningkatan dari perjanjian keamanan bersama yang ada antara kedua negara.

"Hari dan saya dan PM Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia Australia melalui penandatanganan traktat keamanan bersama," kata Prabowo.

Sementara itu, PM Albanese menggambarkan perjanjian tersebut sebagai "momen penting" dalam hubungan kedua negara ini.

Puluhan dievakuasi dari gondola di New York

Hampir 70 orang dievakuasi dari kabin gondola di sebuah pegunungan lokasi ski di New York setelah masalah mesin memaksa sistem lift berhenti beroperasi.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terbang ke Indonesia untuk menandatangani perjanjian keamanan, yang oleh pemerintah Australia disebut sebagai

Sumber ABC Indonesia
