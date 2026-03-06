menu
Dunia Hari Ini: Indonesia Memberikan 'Peringatan Keras' kepada Meta
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Indonesia telah mengeluarkan "peringatan keras" kepada Meta Platforms Inc. (Reuters: Dado Ruvic)

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Jumat, 6 Maret 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Indonesia.

Peringatan keras Indonesia terhadap Meta

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah mengeluarkan "peringatan keras" kepada Meta Platforms Inc karena gagal mengekang penyebaran perjudian online dan disinformasi.

Peringatan tersebut dikeluarkan setelah Menteri Komdigi Meutya Hafid pada hari Rabu (04/03) melakukan kunjungan mendadak ke kantor operasional Meta di Jakarta.

Meta diperingatkan karena rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan penyebaran konten terkait disinformasi, perjudian online, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian di seluruh platformnya, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

"Kami banyak sekali menerima keluhan, masukan dari dokter-dokter dan mereka yang bergerak di sektor kesehatan, terkait misinformasi yang berakibat terhadap hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat," ujar Meutya.

Kemkomdigi mendesak Meta untuk memperkuat sistem moderasi kontennya dan mempercepat penghapusan materi ilegal dan berbahaya.

Trump ingin terlibat dalam pemilihan pemimpin Iran

Donald Trump mengatakan ingin terlibat secara pribadi dalam memilih pemimpin Iran berikutnya.

Sumber ABC Indonesia
