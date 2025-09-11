Dunia Hari Ini: Influencer Sayap Kanan Populer Amerika Serikat Tewas Ditembak
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 11 September 2025, yang merangkum berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir.
Edisi Kamis, 11 September kita awali dari Amerika Serikat.
Tokoh sayap kanan Amerika meninggal dunia
'Influencer' sayap kanan, Charlie Kirk, tewas ditembak saat berpidato di sebuah universitas di Utah.
Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi kematian Charlie, yang berusia 31 tahun, dalam unggahan di media sosial.
"Dia adalah teman baik saya dan orang yang luar biasa," ujar Trump.
Charlie ditembak saat berpidato di hadapan khalayak di Universitas Utah Valley di Orem, selatan Salt Lake City.
Gubernur Utah Spencer Cox mengatakan "orang yang dicurigai" telah ditahan dan sedang diinterogasi.
Pengunduran diri Rahayu Saraswati
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengumumkan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI menyusul pernyataan yang dianggap menyinggung perasaan warga.
Charlie Kirk, seorang teman dan sekutu politik Donald Trump dengan jutaan pengikut di jejaring sosial, tewas setelah ditembak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Banjir di Bali dan Tanah Longsor di NTT Sudah Menewaskan Setidaknya Belasan Orang
- Dunia Hari Ini: Anak Muda Berunjuk Rasa Soal Pengangguran, PM Nepal Mundur
- Presiden Kolombia Ajak Amerika Latin Bersatu Menghadapi Ancaman Invasi AS
- Warga Indonesia di Sejumlah Negara Ikut Menyampaikan Tuntutan Terhadap Pemerintah
- Australia Akan Jadi Negara Pertama Lindungi Anak-anak dari Kecerdasan Buatan
- Dunia Hari Ini: Dari Palestina Hingga Jakarta, Foto-foto Keindahan Gerhana Bulan Total