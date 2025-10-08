Dunia Hari Ini: Jadi Korban Penikaman, Wali Kota di Jerman dalam Kondisi Kritis

menu
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang berisi rangkuman berita pilihan dari berbagai negara dalam 24 terakhir.

Informasi pembuka edisi Rabu, 8 Oktober 2025, datang dari daratan Eropa.

Wali Kota Iris Stalzer kritis

Iris Stalzer, politisi Sosial Demokrat yang terpilih sebagai wali kota Herdecke di wilayah Ruhr seminggu yang lalu, dilaporkan ditemukan dalam kondisi kritis oleh putranya, setelah ditikam di luar rumahnya.

Kantor berita Jerman, DPA, mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya, melaporkan Iris ditemukan dengan luka yang mengancam jiwa dan beberapa luka tusuk.

Surat kabar Bild melaporkan putra angkat Stalzer, yang berusia 15 tahun, meninggalkan tempat kejadian dengan tangan diborgol dan mengenakan baju pengaman barang bukti.

"Penyidik ??mengatakan ini murni untuk melindungi barang bukti," tambah surat kabar tersebut.

Helikopter jatuh di jalan bebas hambatan

Sebuah helikopter medis jatuh di Highway 50 di Sacramento, California, Amerika Serikat, tak lama setelah mengudara dari pusat medis di dekatnya.

Wali Kota Sacramento, Kevin McCarty, mengonfirmasi di X kecelakaan itu. 

Iris Stalzer, politisi Sosial Demokrat baru terpilih sebagai wali kota Herdecke di wilayah Ruhr seminggu yang lalu

Sumber ABC Indonesia
