menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Jasad Pendaki Ditemukan saat Gunung Dukono Kembali Erupsi, Jalur Ditutup

Dunia Hari Ini: Jasad Pendaki Ditemukan saat Gunung Dukono Kembali Erupsi, Jalur Ditutup

Dunia Hari Ini: Jasad Pendaki Ditemukan saat Gunung Dukono Kembali Erupsi, Jalur Ditutup
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dunia Hari Ini: Jasad Pendaki Ditemukan saat Gunung Dukono Kembali Erupsi, Jalur Ditutup

Inilah sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara di dunia dalam 24 jam terakhir yang telah kami rangkumkan untuk Anda dalam Dunia Hari Ini.

Berita dari tanah air akan mengawali edisi Senin, 11 Mei 2026.

Dukono masih erupsi, dua jasad pendaki ditemukan

Aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali meningkat. 

Baca Juga:

Pada Senin (11/05) pagi hari ini, gunung tersebut dilaporkan kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 2.000 meter.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang sampai tebal mengarah ke utara dan timur laut," tulis laporan PVMBG.

Saat aktivitas erupsi yang masih berlangsung, tim SAR gabungan berhasil menemukan dua warga negara asing asal Singapura yang sebelumnya dinyatakan hilang. 

Baca Juga:

Jasad keduanya ditemukan tertimbun material abu vulkanik di area terdampak erupsi.

Pemerintah kabupaten Halmahera Utara mengumumkan penutupan permanen aktivitas pendakian Gunung Dukono sejak akhir pekan lalu karena "meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan pengunjung."

Jasad pendaki yang tewas saat Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, telah ditemukan, sementara pendakian ditutup permanen karena gunung yang masih erupsi sampai Senin (11/05) hari ini

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI