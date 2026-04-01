Dunia Hari Ini: Jurnalis AS Shelly Kittleson Diculik di Baghdad

Berita pembuka edisi Rabu, 1 April 2026, datang dari Irak.

Jurnalis AS Shelly Kittleson Diculik di Baghdad

Polisi Irak mengatakan mereka sedang mencari seorang jurnalis Amerika yang telah diculik di Baghdad, kemungkinan oleh kelompok milisi yang didukung Iran.

Jurnalis tersebut telah diidentifikasi sebagai Shelly Kittleson oleh media berita independen Timur Tengah Al-Monitor, salah satu publikasi tempat ia menulis.

"Kami sangat prihatin dengan penculikan kontributor Al-Monitor, Shelly Kittleson, di Irak pada hari Selasa," kata Al-Monitor dalam sebuah pernyataan.

"Kami menyerukan pembebasannya dengan selamat dan segera."

Seorang pejabat AS mengatakan salah satu tersangka penculiknya, yang telah ditangkap, memiliki hubungan dengan milisi Kataib Hezbollah yang didukung Iran.

Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Publik Global Dylan Johnson mengatakan Kittleson telah menjadi sasaran ancaman di masa lalu.