Dunia Hari Ini: Kebakaran Terburuk di Hong Kong, Tewaskan Puluhan Warga

Dunia Hari Ini: Kebakaran Terburuk di Hong Kong, Tewaskan Puluhan Warga


Kebakaran besar di kompleks apartemen di Hong Kong. Foto: ANTARA/Anadolu

Anda sedang menyimak sejumlah berita mancanegara pilihan yang telah kami rangkum dalam Dunia Hari Ini.

Edisi Kamis, 27 November 2025, kita awali dari Hong Kong.

Kebakaran hebat melanda kompleks apartemen

Setidaknya 44 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 200 orang hilang akibat kebakaran besar yang melanda beberapa gedung apartemen di sebuah kompleks permukiman di Hong Kong.

Kebakaran terburuk dalam beberapa tahun ini terjadi sebelum pukul tiga sore Rabu setempat, dengan api yang dimulai dari struktur bambu di salah satu gedung, menurut otoritas Hong Kong.

Kebakaran menyebar ke tujuh dari delapan gedung di kompleks permukiman dengan jumlah penduduk mencapai 4.800 orang, yang tinggal di 2.000 apartemen.

"Puing-puing dan struktur dari bangunan yang terdampak berjatuhan," kata Derek Armstrong Chan, wakil direktur operasi Dinas Pemadam Kebakaran.

"Suhu di dalam gedung-gedung yang terdampak sangat tinggi. Sulit bagi kami untuk memasuki gedung dan naik ke atas untuk melakukan pemadaman dan penyelamatan."

Korban tewas akibat banjir Thailand tembus 33 jiwa

Pihak berwenang di Thailand mengirimkan helikopter untuk mengevakuasi pasien kritis dari sebuah rumah sakit di kota Hat Yai, kota di selatan Thailand yang paling terdampak banjir dalam beberapa tahun terakhir.

Puluhan warga tewas dan masih banyak yang terjebak akibat kebakaran yang melanda apartemen dan gedung-gedung tinggi di kompleks permukiman di Hong Kong

Sumber ABC Indonesia
