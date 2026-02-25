Dunia Hari Ini: Kematian 72 Harimau di Taman Wisata Thailand Bukan Disebabkan oleh Flu Burung
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita dunia pilihan ABC Indonesia yang terjadi dalam 24 jam terakhir.
Informasi dari Thailand membuka edisi hari ini, Rabu, 25 Februari 2026.
Flu burung bukan penyebab matinya harimau di Thailand
Pejabat Thailand mengatakan kematian 72 harimau di dua taman hewan untuk wisatawan di Thailand utara seharusnya tidak menjadi kekhawatiran besar bagi masyarakat karena disebabkan oleh virus yang tidak diketahui menyerang manusia, bukan flu burung, kata para pejabat.
Sejauh ini belum ada yang menunjukkan gejala, tetapi pihak berwenang tetap memantau kesehatan siapa pun yang baru-baru ini melakukan kontak dengan hewan-hewan tersebut.
"Belum ada kasus penularan dari hewan ke manusia," kata Menteri Kesehatan Masyarakat Pattana Promphat dalam konferensi pers di Bangkok.
Penularan flu burung dari hewan ke manusia pertama kali ditemukan di Hong Kong pada tahun 1997 sebelum pandemi mulai menyebar di Asia pada tahun 2003.
Di Thailand, puluhan juta unggas dimusnahkan dan konsumsi menurun drastis karena takut terinfeksi.
Iran tandatangani kesepakatan 'rahasia' dengan Rusia
Iran dilaporkan telah menandatangani kesepakatan senjata "rahasia" dengan Rusia untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu guna meningkatkan pertahanan udaranya.
