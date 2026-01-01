Dunia Hari Ini: Kemeriahan Pergantian Tahun dari Berbagai Negara

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Di edisi spesial 1 Januari 2026, kami ajak Anda untuk melihat perayaan pergantian tahun yang meriah.

Pergantian tahun dimulai di pulau-pulau yang terletak dengan garis tanggal internasional di Samudra Pasifik, termasuk Kiritimati (Pulau Natal), Tonga, dan Selandia Baru.

Di kawasan Eropa, pertunjukan kembang api menerangi langit di berbagai gedung ikonik, mulai dari Colosseum di Roma hingga London Eye.

Di kota London, orang-orang terlihat memadati Westminster Bridge untuk melihat House of Parliament yang bermandikan cahaya, sebelum pertunjukan kembang api di atas Big Ben.

Di Paris, warga menunggu pergantian tahun di kawasan Champs-Élysées yang terlihat berkilau.

Baca Juga: Hampir 100 Meter Kubik Sampah Menumpuk Seusai Tahun Baru di Bandung

Taissiya Girda, seorang turis berusia 27 tahun dari Kazakhstan, berharap kalau tahun 2026 akan lebih tenang.

"Saya ingin melihat orang-orang bahagia di sekitar saya. Tidak ada perang di mana pun," katanya.