Dunia Hari Ini: Kepala Keamanan Iran Tewas, AS 'Tidak Lagi' Butuh NATO dan Australia

Laporan Dunia Hari Ini merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.

Edisi Rabu, 18 Maret 2026 kami awali dengan laporan dari Maroko.

Kepala keamanan Iran tewas, AS 'tidak lagi' butuh NATO dan Australia

Media pemerintah Iran mengkonfirmasi kematian kepala keamanan negara, Ali Larijani, dan kepala pasukan keamanan domestik utama, Gholamreza Soleimani. Israel sebelumnya mengumumkan bahwa militernya telah membunuh kedua orang tersebut.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan AS "tidak membutuhkan bantuan siapa pun" dalam perang melawan Iran, dan menyebut sekutu NATO dan Australia dalam unggahan media sosial yang berapi-api.

Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan sebuah proyektil Iran telah menghantam daerah dekat pangkalan udara gabungan Al Minhad di Uni Emirat Arab, tempat tentara Australia ditempatkan.

Joe Kent, yang ditunjuk oleh Trump untuk memimpin Pusat Kontraterorisme Nasional dan telah mengundurkan diri karena perang melawan Iran, menuduh Israel dan kelompok lobi mereka telah meyakinkan AS untuk terlibat dalam konflik tersebut.

Gelar Juara Piala Afrika Senegal Dicabut, Maroko Dinyatakan Juara

Maroko telah dianugerahi gelar Piala Afrika (AFCON) oleh hakim banding yang membatalkan kemenangan Senegal dalam final pada bulan Januari lalu.

Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengatakan dewan banding memutuskan bahwa Senegal "dinyatakan telah kalah di final" dan kemenangan 1-0 Senegal di babak perpanjangan waktu menjadi kemenangan 3-0 secara otomatis untuk tuan rumah Maroko.