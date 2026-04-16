menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Dunia Hari Ini: Kilang Minyak di Australia yang Memproduksi Solar Terbakar

Dunia Hari Ini: Kilang Minyak di Australia yang Memproduksi Solar Terbakar

Dunia Hari Ini: Kilang Minyak di Australia yang Memproduksi Solar Terbakar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Asap mengepul setelah kebakaran di kilang minyak Geelong. (ABC News: Tara Whitchurch)

Dunia Hari Ini merangkum sejumlah peristiwa pilihan yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Laporan pembuka edisi Kamis, 16 April 2026 kami hadirkan dari Australia.

Kebakaran di kilang minyak Australia

Kebakaran "yang belum pernah terjadi sebelumnya" terjadi di kilang minyak Viva Energy di Geelong, Victoria, Australia sejak Rabu (15/04) malam sebelum akhirnya berhasil dipadamkan siang hari ini (16/04).

Baca Juga:

Viva Energy mengatakan, meski kebakaran masih berlangsung, sebagian besar unit di kilang Geelong masih beroperasi dan memproses bahan bakar pada tingkat minimum untuk menjaga keamanan di seluruh lokasi.

"Kami hanya akan mulai meningkatkan produksi lagi setelah kami yakin dapat melakukannya dengan aman," kata CEO Scott Wyatt kepada wartawan.

Menteri Energi Australia Chris Bowen mengatakan bahan bakar yang diproduksi di kilang tersebut adalah jet dan diesel atau solar.

Baca Juga:

Wakil Komisaris FRV, Michelle Cowling, mengatakan kebakaran ini "tidak berdampak pada produksi diesel, bensin, atau minyak bumi dan "tidak akan menambah masalah kekurangan bahan bakar yang sudah kita hadapi."

Sembilan warga di Turki menjadi korban penembakan

Sedikitnya sembilan orang, termasuk delapan anak-anak, tewas dalam penembakan di sekolah di Turki, yang merupakan serangan sekolah kedua di negara itu dalam dua hari.

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI