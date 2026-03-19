Dunia Hari Ini: Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut 'Aktor Intelektual' Penyiraman Andrie Yunus Diusut
Kami telah merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini edisi Kamis, 19 Maret 2026.
Laporan utama kami hadirkan dari Indonesia.
Seruan usut tuntas pelaku penyerangan Andrie Yunus
Tentara Nasional Indonesia (TNI) kemarin (18/03) mengatakan empat perwira dari unit intelijen telah ditangkap dalam kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Namun, nama-nama mereka belum diumumkan.
Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, Komandan Polisi Militer TNI, mengatakan pangkat mereka berkisar dari kapten, letnan satu, dan sersan dua.
Dalam siaran persnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar "kasus ini diusut secara tuntas hingga ke aktor intelektualnya dan tidak berhenti pada pelaku lapangan."
Mereka "sangat menyayangkan" bagaimana TNI akan melakukan penyelesaian melalui jalur peradilan militer.
"Padahal sudah menjadi rahasia umum, terkait problem impunitas dari peradilan militer, yang acap menjadi ruang untuk menutup akuntabilitas atas tindakan pidana umum yang melibatkan anggota TNI," bunyi pernyataannya.
- Kompolnas Klaim Penanganan Kasus Air Keras Aktivis KontraS Akuntabel
- Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Harus Diadili di Peradilan Umum, Bukan Pengadilan Militer
- Adili Pelaku Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus di Peradilan Umum
- DPR Desak Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus Diusut Tuntas: Siapa di Balik 4 Oknum BAIS?
- DPR RI Desak Komnas HAM Investigasi Menyeluruh Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus
- Langkah Cepat Polri Ungkap Penyerang Wakil Koordinator KontraS Banjir Pujian