menu
JPNN.comJPNN.com
Dunia Hari Ini: Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut 'Aktor Intelektual' Penyiraman Andrie Yunus Diusut

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Empat perwira militer Indonesia telah ditangkap atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan asam terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus. (Supplied)

Kami telah merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini edisi Kamis, 19 Maret 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Indonesia.

Seruan usut tuntas pelaku penyerangan Andrie Yunus

Tentara Nasional Indonesia (TNI) kemarin (18/03)  mengatakan empat perwira dari unit intelijen telah ditangkap dalam kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Baca Juga:

Namun, nama-nama mereka belum diumumkan.

Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, Komandan Polisi Militer TNI, mengatakan pangkat mereka berkisar dari kapten, letnan satu, dan sersan dua.

Dalam siaran persnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar "kasus ini diusut secara tuntas hingga ke aktor intelektualnya dan tidak berhenti pada pelaku lapangan."

Baca Juga:

Mereka "sangat menyayangkan" bagaimana TNI akan melakukan penyelesaian melalui jalur peradilan militer.

"Padahal sudah menjadi rahasia umum, terkait problem impunitas dari peradilan militer, yang acap menjadi ruang untuk menutup akuntabilitas atas tindakan pidana umum yang melibatkan anggota TNI," bunyi pernyataannya.

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI