Dunia Hari Ini: Korban Pesawat yang Hilang Kontak Saat Menuju Makassar Ditemukan
Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari beberapa negara selama 24 jam terakhir.
Berita utama dalam edisi Senin, 19 Januari 2026 kami hadirkan dari Indonesia.
Jasad korban pesawat yang jatuh di Maros ditemukan
Satu jasad telah ditemukan di antara puing-puing pesawat pengawasan perikanan yang hilang di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Pihak berwenang Indonesia mengatakan jenazah salah satu dari 10 orang yang berada di dalam pesawat tersebut ditemukan pada hari Minggu di lereng gunung yang diselimuti kabut.
Pesawat turboprop ATR 42-500 milik grup penerbangan Indonesia Air Transport hilang kontak dengan menara pengontrol lalu lintas udara pada hari Sabtu (17/01) sekitar pukul 13.30 WITA di daerah Maros, Sulawesi Selatan.
Pesawat yang disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia tersebut mengangkut tujuh awak pesawat dan tiga penumpang.
Pesawat itu sedang terbang menuju Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, dari Yogyakarta sebelum hilang kontak.
Puluhan penumpang kereta Spanyol tewas
Sedikitnya 21 orang tewas dan 25 lainnya luka parah setelah dua kereta cepat tergelincir di Spanyol selatan, menurut layanan darurat setempat.
Pesawat yang hilang kontak dan disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia untuk memindai perikanan dari udara tersebut membawa tujuh awak pesawat dan tiga penumpang
