Dunia Hari Ini: Lebih Dari 800 Warga Meninggal Akibat Cuaca Ekstrem di Asia, Termasuk Indonesia

Dunia Hari Ini edisi Senin, 1 Desember 2025 menghadirkan laporan dari 24 jam terakhir.

Laporan utama kami hadirkan dari Asia, termasuk Indonesia.

Ratusan orang akibat bencana alam

Cuaca ekstrem di seluruh Asia menewaskan lebih dari 800 orang, dengan banjir, siklon, dan hujan deras yang terus berdampak pada jutaan orang.

Jumlah korban tewas di Sri Lanka akibat Siklon Ditwah bertambah menjadi lebih dari 200 orang dengan 218 orang hilang, ketika banjir menjebol bendungan dan operasi penyelamatan berlanjut pada hari keempat.

Sementara itu, di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, hujan deras memicu banjir dan tanah longsor, dengan jumlah korban tewas terus bertambah menjadi lebih dari 600 orang.

Sejauh ini sebanyak setidaknya 400 orang meninggal di Sumatra akibat bencana alam, 170 di Thailand, dan tiga meninggal dilaporkan di Malaysia.

PM Israel minta maaf terkait tuduhan korupsi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi meminta pengampunan dari Presiden Isaac Herzog terkait tuduhan korupsi yang menjeratnya.

Netanyahu diadili sejak 2020 setelah didakwa atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan pada tahun sebelumnya, meski ia membantah semua tuduhan terhadapnya.