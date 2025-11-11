Dunia Hari Ini: Ledakan di India, Delapan Orang Tewas dan Belasan Luka-Luka

Dunia Hari Ini edisi Selasa, 11 November 2025 merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan ini kami awali dengan perkembangan dari India.

Ledakan di India telan korban jiwa

Setidaknya delapan orang tewas akibat ledakan di dekat Benteng Merah abad ke-17 di Delhi, sementara 19 warga dilaporkan luka-luka.

Kawasan Benteng Merah, di Old Delhi, ibu kota India, merupakan bagian kota yang padat penduduk dan populer di kalangan wisatawan.

Video dari lokasi kejadian menunjukkan sejumlah puing kendaraan berserakan di jalan dan hangus akibat ledakan, sementara polisi dan ambulans mengepung lokasi tersebut.

Komisaris Polisi Delhi Satish Golcha mengatakan ledakan itu terjadi sesaat sebelum pukul 19.00 waktu setempat.

"Sebuah kendaraan yang bergerak lambat berhenti di lampu merah. Ledakan terjadi di kendaraan itu dan akibat ledakan tersebut, kendaraan di dekatnya juga rusak," katanya.

Seruan membatalkan pernikahan sesama jenis ditolak di AS

Mahkamah Agung AS menolak seruan untuk membatalkan keputusan bersejarahnya yang melegalkan pernikahan sesama jenis.