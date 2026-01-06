Dunia Hari Ini: Mantan Presiden Venezuela Mengaku Tidak Bersalah di Pengadilan New York

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang berisi sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang berlangsung dalam 24 jam terakhir.

Berita yang pertama datang dari Amerika Serikat.

Maduro hadiri sidang di New York, mengaku tak bersalah

Mantan Presiden Venezuela yang dicopot dari jabatannya, Nicolás Maduro, serta istrinya, Cilia Flores, mengaku tidak bersalah atas tuduhan perdagangan narkoba dan senjata dalam penampilan pertama mereka di pengadilan sejak ditangkap oleh pasukan AS.

Ada unjuk rasa besar di luar pengadilam, dari warga yang mendukung dan menentang penangkapan Maduro. Seorang pria berteriak Maduro akan "membayar atas nama seluruh rakyat Venezuela."

Pengacara Maduro diperkirakan akan mempersoalkan legalitas penangkapannya, dengan alasan sebagai kepala negara yang berdaulat, ia kebal dari segala tuntutan.

Kasus ini akan disidangkan kembali pada 17 Maret.

Sepuluh orang bersalah karena merundung Ibu Negara Prancis

Pengadilan Paris menyatakan 10 orang bersalah karena melakukan perundungan siber terhadap Ibu Negara Prancis, Brigitte Macron, dengan menyebarkan klaim palsu secara daring tentang jenis kelamin dan seksualitasnya, termasuk tuduhan kalau Brigitte dilahirkan sebagai laki-laki.

Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada semua terdakwa mulai dari pelatihan kesadaran tentang perundungan siber hingga hukuman penjara delapan bulan yang ditangguhkan.