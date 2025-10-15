Dunia Hari Ini: Meta Umumkan Instagram Akan Batasi Konten untuk Pengguna Remaja

Anda sedang membaca rangkuman berita-berita pilihan dari berbagai negara sepanjang 24 terakhir.

Dunia Hari Ini, edisi Rabu, 15 Oktober 2025, kita awali dengan peraturan baru di Instagram.

Konten untuk remaja akan dibatasi

Konten di Instagram untuk remaja akan secara default menjadi format PG-13 (pengaturan untuk penonton berusia minimal 13 tahun) dan tidak akan dapat diubah tanpa izin orangtua.

Artinya, anak-anak yang menggunakan akun khusus remaja akan secara otomatis melihat foto dan video di Instagram yang mirip dengan yang mereka lihat dengan film berlabel PG-13: tidak ada seks, narkoba, atau adegan berbahaya.

"Ini termasuk menyembunyikan atau tidak merekomendasikan unggahan dengan bahasa kasar, aksi berisiko tertentu, dan konten yang dapat mendorong [perilaku] yang berpotensi membahayakan," demikian pernyataan Meta, hari ini.

Meta menyebut pembatasan ini sebagai langkah yang paling signifikan sejak Instagram memperkenalkan akun remaja tahun lalu.

Siapa pun berusia di bawah 18 tahun yang mendaftar sebagai pengguna Instagram secara otomatis dimasukkan ke dalam akun remaja yang dibatasi, kecuali orangtua atau wali memberi mereka izin.

Tahanan Palestina pulang ke rumah

Tahanan Palestina yang kembali ke Gaza dan Tepi Barat menuduh adanya perlakuan buruk di tangan otoritas Israel, dengan mengatakan mereka dipukuli, disiksa, dan diberi "makanan busuk."