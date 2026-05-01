Dunia Hari Ini: Militer Myanmar Rilis Foto Terbaru Aung San Suu Kyi

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman informasi pilihan kami dari berbagai negara dalam 24 jam terakhir.

Berita yang pertama pembuka edisi Jumat, 1 Mei 2026 datang dari Myanmar.

Foto baru Aung San Suu Kyi dirilis

Setelah lima tahun dipenjara, menurut junta militer, mantan presiden Myanmar yang ditahan Aung San Suu Kyi telah dipindahkan ke tahanan rumah.

Pengumuman yang disiarkan oleh media pemerintah Myanmar tersebut memperlihatkan foto yang menunjukkan perempuan berusia 80 tahun itu duduk di bangku kayu dengan rok dan blus putih tradisional.

Ini adalah foto publik pertamanya yang dirilis setelah beberapa tahun terakhir.

Suu Kyi telah ditahan sejak 2021 ketika junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpinnya.

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian itu menjalani hukuman 27 tahun atas tuduhan berbagai pelanggaran bermotivasi politik, mulai dari penghasutan dan korupsi hingga penipuan pemilu dan pelanggaran undang-undang rahasia negara.

Pengadilan Selandia Baru menolak permohonan banding pelaku penyerangan masjid

Pengadilan Selandia Baru menolak permohonan banding dari pria Australia yang membunuh 51 orang di dua masjid di Christchurch pada tahun 2019.