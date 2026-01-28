Dunia Hari Ini: Nelayan Ilegal Asal Indonesia Terekam CCTV di Sebuah Pulau Australia
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini yang merangkum berita pilihan dari beberapa tempat di dunia.
Berita utama edisi Rabu, 28 Januari 2026 ini kami hadirkan dari Australia.
Nelayan Indonesia tertangkap CCTV Australia
Rekaman CCTV yang dibagikan kepada ABC menunjukkan sekelompok nelayan berjalan memasuki sebuah resor di Pulau Roko, Queensland, Australia.
Video dari tanggal 14 Januari tersebut menampilkan sekelompok nelayan Indonesia ini berjalan ke bar dan bertanya apakah bar itu menyediakan minuman.
Mereka diberi air minum dan kemudian kembali naik ke perahu sebelum dicegat oleh pasukan perbatasan di daratan utama.
Pasukan Perbatasan Australia (ABF) mencegat empat kapal asing dan awaknya karena diduga melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Selat Torres pada hari Sabtu (24/01).
Peralatan memancing dan 38 sirip hiu disita.
Pria tertembak dalam patroli AS-Meksiko
Seorang pria tertembak dan berada dalam kondisi kritis menyusul insiden yang melibatkan Patroli Perbatasan di dekat perbatasan AS-Meksiko.
Rekaman CCTV yang dibagikan kepada ABC menunjukkan sekelompok nelayan berjalan memasuki sebuah resor di Pulau Roko, Queensland, Australia
