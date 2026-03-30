Dunia Hari Ini: PBB Mengutuk Kematian Penjaga Perdamaian Indonesia Dalam Konflik di Lebanon
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Senin, 30 Maret 2026.
Laporan utama kami hadirkan dari Gaza.
Belasungkawa Sekjen PBB bagi penjaga perdamaian Indonesia
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengutuk kematian seorang penjaga perdamaian Indonesia dalam konflik antara Israel dan Hizbullah.
Seorang penjaga perdamaian Indonesia lainnya mengalami luka serius dalam insiden yang sama, ujar Guterres di X.
"Belasungkawa terdalam saya kepada keluarga, teman, dan kolega penjaga perdamaian yang meninggal, dan kepada Indonesia. Semoga ada pemulihan penuh dan cepat bagi pasukan yang terluka," kata Guterres.
"Ini hanyalah salah satu dari sejumlah insiden baru-baru ini yang membahayakan keselamatan dan keamanan para penjaga perdamaian.
"Saya menyerukan kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti @UN setiap saat."
Ratusan tewas akibat banjir di Kenya
Hujan lebat dan banjir selama berminggu-minggu telah menewaskan 108 orang di Kenya.
